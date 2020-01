Em relação a nova etapa administrativa do Residencial Nico Baracat III composto por 461 casas, a Prefeitura de Cuiabá informa que a com a publicação da lista de contemplados e reservas feita na última quinta-feira (9), o processo entra em uma nova fase. A etapa teve início nesta segunda-feira (13) e se estenderá até o mês de junho.

A partir de agora, os sorteados devem comparecer à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária para o início do procedimento de fiscalização.

Conforme as normas estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o sorteio não significa uma aprovação automática e é por isso que existe o cadastro de reserva.

Sendo assim, cabe à Pasta realizar o trabalho de verificação para comprovar que o sorteado atende com todos os requisitos determinados pelo programa. A orientação é que os 461 sorteados procurem a secretaria para atualização do número de telefone e do atual endereço.

Depois, seguindo um cronograma, a secretaria entrará em contato com cada um dos contemplados para realizar o trabalho de fiscalização. Somente após o cumprimento dessa etapa é que a Caixa Econômica Federal fará o sorteio das chaves e endereços aos beneficiados.