Ingredientes

1 kg de costela suína

1 cebola picada

2 dentes de alho

1 xícara (chá) de vinho branco

1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida

óleo para fritar

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Tempere as costelinhas com a cebola, o alho, o vinho, o sal e a pimenta. Depois disso, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 3 horas, regando de vez em quando com a marinada.

Em seguida, coloque as costelinhas em uma assadeira, regue com a marinada, cubra com papel-alumínio. A seguir, asse em forno preaquecido, a 220 ºC, durante 40 minutos. Retire o papel alumínio, regue as costelinhas com o molho que se formou na assadeira e deixe no forno até dourar.

A seguir, cozinhe a mandioca (também conhecida como macaxeira e aipim) na água com sal até ficarem macias. Depois, escorra bem e frite no óleo quente até dourar. Sirva com a carne.