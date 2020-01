A Polícia Civil investiga o assassinato do fazendeiro Inácio Eurico Vogt, 67 anos, encontrado na noite desta terça-feira (28), amarrado no banco de trás do seu próprio carro, uma caminhonete de cor prata que era conduzida pelos suspeitos do crime. A Polícia Militar recebeu a denúncia e montou o cerco na BR-364, em Comodoro (MT), onde flagrou o bando carregando o corpo.