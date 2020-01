Policiais militares prenderam na manhã desta quinta-feira (16), um homem que descumpriu medidas protetivas e ameaçou arrancar seios da ex-mulher com uma faca de açougueiro. O suspeito foi preso em flagrante dentro da casa da vítima no bairro Jardim União, em Cuiabá (MT).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima já havia denunciado o ex-marido por violência doméstica e possuía medidas protetivas contra ele. Porém, recebeu nas primeiras horas do dia uma ligação do ex companheiro que usou o celular da mãe para ameaça-la. Homem e mulher bateram boca na linha.

Poucas horas depois, o suspeito chegou na casa da vítima com uma faca de açougueiro, ameaçou arrancar os seios da mulher, e desferiu três tapas no rosto dela. Vizinhos que ouviram gritos de socorro chamaram a polícia.

Os policiais foram até a casa da vítima e encontraram prenderam o suspeito. Ao ver os policiais, ele baixou a faca e se entregou. Depois foi levado à delegacia para registro da ocorrência.