De acordo com o boletim de ocorrência, n° 2020.26487, a mulher do suspeito entrou no estacionamento e parou o carro. O marido dela chegou depois e estacionou outro veículo. No entanto, ao saírem, teriam se recusado a pagar a taxa de estacionamento.

Empresário de 65 anos, dono um estacionamento no Centro de Cuiabá (MT), foi atropelado, espancado e teve cortes profundos na cabeça, após tentar impedir um cliente que se recusou pagar pelo serviço prestado. A vítima, Milton Garcia Leandro, foi atacada com uma chave de rodas e teve vários ferimentos nos braços.

Ao impedir que o casal saísse do local, o homem jogou o carro em cima do idoso. Depois, saiu do carro com uma chave de rodas na mão e desferiu vários golpes no empresário, sendo a maioria na cabeça.

Após a agressão, a Polícia Militar foi chamada e ao chegar ao local levou o idoso para a policlínica do Verdão. A chave de roda foi apreendida. O B.O não revela por qual motivo não houve a prisão do agressor em flagrante. As imagens da vítima com os ferimentos resultados da agressão foram disponibilizadas por uma filha do empresário.

Procurado pelo PORTAL AGORA MATO GROSSO, o acusado disse que já se apresentou à Polícia Civil e argumentou ter ido ao estacionamento para ajudar a companheira a trocar o pneu do carro que havia furado. Segundo ele, a mulher entrou no estabelecimento para não impedir o trânsito na via pública.

O rapaz disse que trocou o pneu do carro e ambos iam saindo do estacionamento quando foram impedidos pelo empresário. O idoso, segundo ele, desferiu socos e chutes no veículo que ficou com a lataria amassada.