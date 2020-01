Um homem foi morto com vários tiros no bairro Nova Esperança 2, em Cuiabá, na tarde desta terça-feira (7). O corpo de Pablo Gabriel, que é ex-presidiário com várias passagens criminais, foi localizado por volta das 17h30 na “rua das Chácaras” e a Polícia Militar foi acionada.

Uma viatura do 24º Batalhão se deslocou ao endereço ao local indicado e confirmou a informação. De acordo com o boletim registrado pela PM, os autores dos tiros seriam dois homens que fugiram em um veículo Fiat Uno. No local, estava o corpo estirado ao chão com vários ferimentos de tiros. A vítima era conhecida pelo apelido de “Bolachão” e sua idade não foi divulgada.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância. No entanto, os médicos socorristas constataram que a vítima já estava morta. Dessa forma, os militares isolaram o local e acionaram a Polícia Civil juntamente com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encaminhou uma equipe para coletar as primeiras informações e iniciar a investigação. Após a realização de perícia e coleta de provas o corpo foi liberado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia.