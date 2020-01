Sites nacionais divulgaram que o polêmico goleiro Bruno, condenado a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio, estaria sendo disputado pelo Cuiabá Esporte Clube para jogar no time. De acordo com a assessoria do jogador, além do time cuiabano, outros dois clubes estariam querendo contratar Bruno.

A negociação foi negada pela assessoria do time, que disse que isso não corresponde aos interesses do Dourado.

Cumprindo pena no regime semiaberto, em Varginha, a 320 km de Belo Horizonte. Em julho do ano passado, ele recebeu autorização da Justiça para progredir ao regime semiaberto e deixou a prisão.

Bruno não precisa de autorização judicial para assinar contrato em outro estado, mas precisa do aval da Justiça para deixar a cidade de Varginha.

De acordo com a advogada do goleiro, Mariana Migliorini, o ideal seria que ele trabalhasse em Varginha, mas como não tem muito campo de trabalho, que ele vá para um time que o acolha bem, com salário bom e com boa proposta de crescimento.