Um comércio na região do Porto, em Cuiabá (MT), foi parcialmente danificado por um incêndio na noite desta quarta-feira (8). A loja de embalagens pegou fogo e teve todo o estoque destruído pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para atender a ocorrência, que segundo a solicitação, o fogo já estava alastrado. Foi necessário o deslocamento de quatro viaturas até para combater o incêndio. Os bombeiros levaram cerca de quatro horas para ser extinguir por completo o fogo, já incluindo o trabalho de rescaldo.

No local existem quatro lojas geminadas (paredes juntas, lado a lado). A atuação rápida do Corpo de Bombeiros que evitou que o fogo se alastrasse para as demais de modo que o fogo atingiu somente um dos imóveis.

Cerca de 17 bombeiros militares trabalharam na ocorrência que não teve vítimas.