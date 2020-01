Dois ladrões invadiram uma loja de móveis e eletrodomésticos no bairro CPA II, em Cuiabá, na tarde desta segunda-feira (6) e fizeram pelo menos quatro pessoas como reféns.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente diversas viaturas fecharam o cerco impedindo a fuga dos bandidos. Foi então que teve início uma negociação que durou cerca de 50 minutos até os bandidos se entregarem. Ninguém ficou ferido.

Conforme informações policiais, eles chegaram ao estabelecimento com a intenção de praticarem um assalto no momento em que a loja se preparava para fechar as portas. Dentre as várias várias viaturas e equipes policiais mobilizadas na ocorrência, estavam policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que conduziram as negociações.

Eles fizeram quatro pessoas que estavam no local reféns. Outras equipes policiais, incluindo uma do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foram acionadas e passaram a negociar com os criminosos.

Conforme informações policiais, durante os momentos de tensão, os ladrões gritavam com armas apontadas para os reféns exigindo coletes a prova de balas e um carro para fugirem do local com os reféns. Mas ao final, se entregaram e foram presos.

A intensa movimentação de policiais e curiosos na região comprometeu o trânsito nas imediações, incluindo a avenida Brasil que ficou parcialmente interditada. Os criminosos serão levados para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência.