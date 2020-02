O motorista de uma BMW, aparentemente em alta velocidade, perdeu o controle do carro de luxo em uma curva no cruzamento da avenida Beira Rio com a Tenente Coronel Duarte (Prainha), em Cuiabá (MT), e só parou sobre o canteiro central após derrubar um poste de energia.

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (31) e filmado por câmeras de monitoramento da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). No vídeo, é possível ver que o carro passando reto na curva, subindo no gramado e batendo no poste.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 6h05. O motorista perdeu o controle do carro num cruzamento, subiu no canteiro e atingiu um poste.

A Polícia Civil não confirmou se ele estava bêbado, pois não foi possível realizar o teste do bafômetro. O carro ficou com a frente destruída e duas rodas arrancadas. O poste de concreto também ficou caído sobre o canteiro e totalmente destruído.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros. Inicialmente, o motorista foi levado para o Hospital Municipal de Cuiabá. Porém, na tarde desta sexta-feira transferido para uma unidade de saúde particular, também na Capital, para realizar cirurgias específicas.