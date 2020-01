Um veículo Hyundai I30, de cor prata, foi recuperado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (28), parcialmente desmanchado, na comunidade rural de manduri, em Cuiabá (MT). O roubo ocorreu há cerca de dois dias. Os suspeitos que desmanchavam o carro fugiram ao perceber a chegada de uma viatura da PM.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia anônima que relatava que três homens estavam desmontando um veículo no fundo de um condomínio, localizado numa região afastada da comunidade Rural de Manduri.

No local, os militares encontraram o veículo já em processo de desmanche. Os criminosos retiraram algumas peças do carro que não foram encontradas. O veículo estava, inclusive, sem as portas. Rondas foram realizadas pela região, mas nenhum envolvido no crime foi encontrado.

Em checagem, os militares confirmaram que o carro foi roubado e entraram em contato com a proprietária. Ela providenciou um guincho para remoção até a delegacia. A Polícia Civil foi acionada e investirá o caso.