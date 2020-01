As vendas por meio de crediário aumentaram cerca de 5,7% na capital no mês de dezembro, de acordo com levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá). Na avaliação da CDL Cuiabá, o fato de mais pessoas estarem dispostas a comprar, na comparação com o ano anterior, é reflexo de vários fatores econômicos e sociais.

O superintendente da entidade, Fábio Granja, lembra que a movimentação de consumidores em busca da reabilitação é intensificada nos meses de novembro e dezembro, quando há mais dinheiro no bolso, por conta dos pagamentos do 13º salário e em razão das campanhas de renegociação de dívidas para recuperação de crédito.

Portanto temos muitos motivos que contribuíram para esse resultado, como a liberação do FGTS pelo governo federal, o pagamento em dia do 13º salário pelo governo do Estado , as campanhas de recuperação de crédito que possibilitaram negociações com bons resultados; campanhas promocionais de incentivo às compras e a própria economia que de forma gradativa tem conseguido apresentar números melhores (taxas de juros baixa, vendas, inadimplência e saldo de empregos gerados)”.

A expectativa, segundo Granja, é que, no inicio de 2020 a movimentação no comércio continue intensa e a economia decole. “Tivemos um Natal muito positivo, o melhor dos últimos seis anos e agora algumas empresas começarão a fazer queima de estoque, com liquidações que podem chegar a 70% de descontos”.

O Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) tem previsão de 2,2% de crescimento no país. Para a CDL Cuiabá, a aceleração na economia na segunda metade deste ano é sinal de que haverá crescimento mais sólido nos próximos 12 meses.

“A garantia de que esse crescimento econômico vai se materializar é a continuidade das mudanças na economia, que vai gerar melhor ambiente de negócios e mais segurança para as empresas investirem mais, contratarem mais”, avaliou o presidente da CDL Cuiabá, Nelson Soares.

Para Soares ainda, as reformas implementadas em 2019, sobretudo a da Previdência, têm contribuído para um ambiente mais propício ao aumento do investimento, da produção e do consumo. “Nós da classe empresarial defendemos maior celeridade e ambição na agenda pró-competitividade, com forco na reforma tributária. A indicação é que sejam feitas reformas adicionais para conter o crescimento dos gastos públicos e promover equilíbrio fiscal duradouro”.