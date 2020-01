O pagamento do IPVA já está incorporado à rotina do contribuinte todo início de ano. Golpistas, então, aproveitam-se da ocasião para emitir boletos falsos.

Os criminosos são perspicazes. Os documentos podem seguir com o nome completo e o endereço do cidadão, logotipos do banco e da Secretaria da Fazenda estadual e o código de barras para pagamento.

A orientação para não cair em golpes é simples: desconfie de quaisquer boletos recebidos por Correios, e-mail ou aplicativos de mensagens como WhatsApp.

O Distrito Federal e os estados de Amapá e Mato Grosso do Sul são os únicos que ainda enviam o boleto pelos Correios, porém, mesmo nestes locais, o contribuinte pode efetuar o pagamento diretamente no banco, caixas eletrônicos ou internet banking, utilizando o código Renavam do veículo. Esta orientação vale para todas as unidades federativas.

Contribuintes amapaenses, brasilienses e sul-mato-grossenses que optarem por efetuar o pagamento do boleto entregue pelos Correios devem conferir com muita atenção se todos os dados estão corretos e quem será o beneficiário para não cair em golpes.

O Tudo Golpe relaciona os links em cada um dos estados para que você consiga imprimir sua guia, utilizando apenas o código Renavam do seu veículo.