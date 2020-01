A Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições para quem quiser aprender a construir um personagem clown (palhaço) na Oficina de clown e o sentido poético e cômico do corpo que acontece no dia 08 de fevereiro no Casario. A técnica circense será repassada pelo ator, pesquisador e interprete de palhaço profissional Thiago Buffão.

A oficina traz uma proposta leve, lírica e divertida de construção de um clown e que tem o poder de atuar em questões internas das pessoas. A abordagem da oficina vai fazer uma introdução à linguagem poética do palhaço, construída através de jogos, exercícios lúdicos e divertidos.

Podem participar da oficina meninos e meninas com mais de 12 anos, jovens e adultos sem limite de idade. Antes das práticas serão passados conhecimentos sobre o sentido poético e cômico do corpo que auxilia na expressão e formatação do clown, com a perspectiva de despertar o estado de graça dos participantes e amplificar os aspectos ingênuos, líricos e angelicais.

Buffão conta que algumas habilidades que a arte de ser palhaço pode ensinar podem ser usadas no dia-a-dia, transformando a mente em um terreno fértil para ideias e se preparando para lidar com qualquer situação adversa, seja em casa com a família, na faculdade, no trabalho ou entre amigos.

Os participantes vão passar quatro horas aprendendo sobre o clown, montando seu palhaço e também apresentando o que aprendeu. A oficina vai acontecer no Casario, mesmo local onde fica o ponto das inscrições (Secretaria Municipal de Cultura) que estão sendo feitas em horário comercial.