Uma faixa com uma declaração de amor colocada numa rua de Poconé (MT) está bombando nas redes sociais, com milhares de curtidas e centenas de comentários em pelo menos dois perfis que reproduziram a publicação no Instagram.

O inusitado da mensagem, não é o romantismo em si, mas o linguajar utilizado, que mistura elementos da cultura e culinária regional de Mato Grosso e até uma palavra em inglês, que foi “adaptada” e conjugada de uma forma improvisada. Tudo isso para demonstrar o nível de amor pela “Baixinha”.

“Deus quando fez você, pegou a formosura da viola de cocho, a doçura da manga bourbon e a delícia da maionese temperada”, diz a publicação.