Dois suspeitos de 26 e outro de 34 anos, foram presos por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (30), no bairro Nova Conquista, em Cuiabá (MT). A prisão foi realizada por policiais do Batalhão de Rondas Ostensiva Tático Móvel (Rotam), após denúncia anônima. Drogas, dinheiro e outros materiais foram apreendidos.

A guarnição da Rotam estava em rondas quando recebeu denúncias de de que dois homens estariam comercializando drogas na frente de um bar. A denúncia relatava ainda as características dos suspeitos.

Policiais foram ao local informado e encontraram várias pessoas no estabelecimento. Eles realizaram buscas pessoal em todos que estavam no local e com um dos suspeitos de 26 anos, foram encontradas cinco porções de cocaína já preparadas para a venda.

Com outro acusado os policiais encontraram uma certa quantia em dinheiro em notas trocadas e a chave de um veículo. O suspeito afirmou ser dono do carro que estava estacionado em sua casa ao lado do bar.

No interior da residência os militares encontraram escondida dentro do guarda-roupa, uma sacola com dinheiro, também em notas trocadas. Foram localizadas ainda máquinas de cartão de crédito e débito, balança de precisão, materiais para o preparo de drogas e várias trouxinhas já embaladas.

A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Cuiabá juntamente com os objetos e drogas apreendidos para registro da ocorrência.

