O Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (COT UFMT) foi totalmente concluído e será entregue nesta terça-feira (28), às 18h. Na ocasião, o governador Mauro Mendes (DEM), o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira e a reitora da UFMT, Myrian Serra concederão entrevista coletiva para apresentar o novo espaço desportivo.

Com um investimento de R$ 17,1 milhões e uma área construída de 5,4 mil metros quadrados, o COT UFMT é uma das obras previstas para a Copa do Mundo de 2014, ficou paralisada por vários anos e foi retomada em 2019 pela atual gestão e concluída agora, seis anos depois do Mundial de Futebol que teve Cuiabá como uma das subsedes.

O complexo conta com uma pista de atletismo, construída seguindo padrão internacional estabelecido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), o campo de futebol, que possui quatro torres de iluminação, com refletores e a arquibancada com capacidade para 1.5 mil pessoas.

Além disso, o local possui oito banheiros, sendo quatro para Portadores de Deficiência (PCDs), seis salas de aula, quatro camarotes, um local para lanchonete, sala antidoping, auditório, elevador com acessibilidade, duas salas de apoio, uma sala técnica, dois depósitos e um mirante.

A obra do COT UFMT foi iniciada em março de 2013 e deveria ter sido finalizada no início de 2014 para Copa do Mundo. Engloba campo de futebol, uma pista de atletismo, vestiários, banheiros, área destinada à imprensa e camarotes.