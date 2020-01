Está causando polêmica na internet um vídeo divulgado pelo deputado estadual Wilson Santos (PSDB) em seu Instagram, no qual o tucano surge dentro de um carrinho de mão (carriola) que é empurrado por um homem negro.

“Este é o verdadeiro Uber! Um exemplo de trabalhador brasileiro, adorei ter o conhecido!”, escreveu o parlamentar na legenda do vídeo gravado no Morro de São Paulo, na Bahia, e publicado em 29 de dezembro de 2019. Na gravação, ele faz uma rápida entrevista com o rapaz chamado José Maria que fala do dia a dia carregando malas e pessoas no carrinho de mão.

No Facebook, o ator e historiador Ivan Belém, reprovou a atitude do deputado e foi apoiado por dezenas de seguidores que fizeram comentários em sua publicação. “Tá rolando um vídeo do deputado Wilson Santos sendo conduzido em um carrinho de mão por um negro, como se fosse um Uber. Mano, eu tô em choque. Que mundo estamos vivendo? Socorro!!!”, postou o ator.

Diante de tantos comentários, o próprio Wilson Santos foi lá e se manifestou. “Olá, Ivan e amigos (as), esse “Uber” em Morro de SP e’ antigo e uma forma dos trabalhadores ganharem dinheiro, e’ pago. Voces conhecem meu trabalho em prol da igualdade racial, inclusive, com autoria de Leis estaduais e prêmio nacional nessa temática”, justificou o tucano.