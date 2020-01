A pedido de carroceiros, o deputado Wilson Santos (PSDB) se reuniu com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), para “aperfeiçoar” uma lei municipal sancionada recentemente proibindo a circulação de veículos com tração animal (carroças) em ruas avenidas da Capital. A reunião foi realizada nesta quinta-feira (30) com a participação de membros da Associação dos Carroceiros, da região do CPA.

Em janeiro deste ano, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou uma mensagem de autoria do Executivo que proíbe o uso de animais como cavalos e jumentos para puxar carroças.

Trabalhadores que dependem de carroças para garantir a renda familiar no dia a dia ficaram preocupados e acionaram Wilson Santos em busca de apoio. Por sua vez, o tucano solicitou uma reunião com o prefeito. Durante o encontro Emanuel disse estar aberto ao diálogo para aperfeiçoar a lei e pediu os carroceiros que apresentem as propostas e demandas da categoria.

“Jamais faria algo para prejudicar essa classe trabalhadora. Peço à categoria que tenha o deputado Wilson Santos como parceiro e apresente o que pode ser aperfeiçoado na lei municipal. Pela experiência como vereador, ex-prefeito e deputado, pode perfeitamente contribuir com o município”, disse Emanuel.

Wilson Santos se colocou à disposição para auxiliar os carroceiros. “São trabalhadores simples que não podem ser sacrificados pela legislação municipal. Vou manter diálogo com a categoria para identificar o que pode ser feito pela preservação da atividade em conciliação com as regras de respeito aos animais”, pontou o deputado.

Trabalhando com carroceria há mais de 40 anos, José Fernandes Pimenta, contou que não sabe o que fazer da vida se ficar proibida de transportar entulhos para garantir renda. “Minha família tem 8 pessoas. Sou aposentado com um salário mínimo e minha única oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro é com a utilização da charrete. Quero manter meu emprego. Espero que tudo dê certo”, destacou.