Através de sua página no Facebook, o deputado estadual Elizeu Nascimento (DC), disparou contra o governador Mauro Mendes (DEM), afirmando que o gestor não aceita opinião das pessoas, não dialoga com entidades representativas de classes trabalhadoras e sociais e só governa para uma meia dúzia de ricos.

Por isso, na avaliação do deputado de primeiro mandato, oriundo dos quadros da Polícia Militar (3º sargento), essa semana será complicada na Assembleia com a volta dos trabalhos tendo na pauta projetos do Governo do Estado como o que aumenta de 11% para 14% a alíquota previdenciária dos servidores estaduais. Ele projeta também um ano difícil no Legislativo Estadual.

“Um governo de estado que exclui de receber uma parte de deputados e que recebe apenas os amigos do rei, um governo de estado que tenta a todo custo implacar seus desejos tributários pessoais a uma parte da sociedade que não tem os mesmos benefícios que uma meia dúzia de barões que segue imunizada”, diz trecho do textão publicado na noite deste domingo (5).

Após o longo do desabafo, o afirma que não é oposição, nem situação e pede a Deus que dê sabedoria a Mauro Mendes para que ele reflita sobre suas decisões. “Não sou inimigo do governo, sou um defensor dos menos favorecidos, não podemos permitir que nosso estado aumente a fome e a miséria, um estado tão rico que beneficia apenas poucos milionários”, enfatiza Nascimento ao garantir que continuará fazendo sua parte e honrando o mandato conquistado nas urnas em 2018.