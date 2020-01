O deputado estadual Thiago Silva esteve nesta segunda-feira (27) na Secretaria de Estado de Segurança Pública em reunião com o secretário Alexandre Bustamente. Na ocasião, o deputado reforçou cobranças referentes às suas indicações feitas em 2019.

O parlamentar solicitou novamente ao secretário a instalação do batalhão da Polícia Militar na Vila Operária em Rondonópolis. Essa indicação já foi feita no início do mandato como deputado estadual e Thiago tem cobrado com frequência o retorno do Estado para com essa demanda que irá atender milhares de pessoas que ali residem. “Esse foi um compromisso de campanha do governador Mauro Mendes e o secretário Alexandre me garantiu que vê com o otimismo essa realização, pois já existe na Vila Operária uma base da Polícia Militar. Seguiremos cobrando a Secretaria para consolidar este batalhão ainda em 2020”, disse Thiago Silva.

Outro pedido feito pelo deputado foi sobre a aquisição de viaturas, que serão compradas com a sobra do recurso do duodécimo da Assembleia Legislativa. “Conseguimos em 2019 economizar no valor do duodécimo e ficou garantido R$ 500 mil para cada deputado destinar para compra de viaturas da polícia militar”.