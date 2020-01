Apesar de diversos casos já registrados e muitas orientações da Polícia Civil, muitas pessoas continuam caindo em golpes praticados por meio da Internet. Mais uma vítima desse tipo de crime no WhatsApp, Facebook e OLX, procurou a Derf – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos para o registro do Boletim de Ocorrência. No último sábado (18), dois homens foram presos em flagrante acusados do crime, em Rondonópolis. A ação resultou na recuperação de objetos subtraídos da vítima avaliados em R$ 6,5 mil.

Os suspeitos escolhiam vítimas que anunciavam produtos para venda através desses aplicativos, demonstrando interesse na mercadoria. A negociação geralmente era realizada durante o final de semana, quando não há expediente bancário, ocasião em que os suspeitos enviavam falsos comprovantes de pagamento (DOC ou TEC) às vítimas.

Acreditando terem recebido o valor, o vendedor fazia a entrega dos produtos e somente mais tarde descobria que foi vítima de golpe.

Ainda de acordo com informações da Derf, os suspeitos estavam a caminho da cidade de Pedra Preta para buscar objetos quando os policiai realizaram a abordagem. Ao perceber a presença dos policiais um dos suspeitos tentou fugir, porém foi detido.

Os produtos da vítima foram apreendidos, assim como o veículo Volkswagen Golf utilizado pelos estelionatários.

Segundo o delegado, Santiago Sanches, os suspeitos são apontados como integrantes de uma quadrilha envolvida em crimes de estelionato, que está envolvida em pelo menos 5 golpes semelhantes, aplicados entre dezembro e janeiro, com vítimas em Rondonópolis e região.

