Cerca de 10 toneladas de lixo foram retiradas do leito do Rio Cuiabá, em uma semana. O recolhimento dos materiais é resultado de uma grande ação de limpeza realizado em parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e a empresa Locar Gestão de Resíduos. Além da equipe que atua diariamente na Balsa Ecológica, mais 15 operadores de zeladoria pública estiveram envolvidos na ação.

No último sábado (25), por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, esteve no local e anunciou uma força-tarefa para eliminar todo lixo acumulado nas proximidades de uma estrutura de captação de água. Os resíduos eram frutos de descarte irregular e foram levados ao Rio pelas chuvas que caíram sob a Capital.

“Quando estivemos no local, assumimos o compromisso de, em até 10 dias, retirar todo o lixo. Infelizmente, mais uma vez encontramos aqui todo tipo de resíduo. Desde os menores como garrafas, copos, sacolas e capacetes, até os maiores como geladeira e televisores. Novamente pedimos à população que não jogue lixo no chão ou em terrenos baldios, pois o Rio Cuiabá acaba sendo o destino deles”, relata o secretário.

O trabalho também contou com o auxilio de caminhões da Secretaria, que transportaram todo material coletado para o aterro sanitário. “Diariamente, a balsa percorre o trecho da Ponte Nova até a comunidade de São Gonçalo Beira Rio. Como poder público, estamos buscando fazer nossa parte. Mas, para que isso seja efetivo, precisamos da participação ativa do cidadão”, comenta o diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos.

O serviço de coleta fluvial foi uma das exigências feitas no edital de concorrência pública que estabeleceu a Locar como vencedora. O equipamento possui 7,20 metros de comprimento, 3 metros de largura e laterais com 1.10 metro de altura, com tela de uma polegada. Além disso, o piso é construído com chapa de aço e forrado com borrachão, garantindo a segurança aos coletores.