Três homens, dois deles com mandados de prisão em aberto, foram presos pelo Batalhão de Rondas Ostensiva Tático Móvel (Rotam), na noite desta segunda-feira (27), no bairro São Sebastião, em Cuiabá. Eles estavam num veículo Jetta que vinha sendo procurado por ter sido usado num homicídio, na avenida Beira Rio, há poucos dias. Vários materiais e uma quantia de R$ 1,4 mil em espécies foram apreendidos.

Segundo informações da equipe que atendeu a ocorrência, a guarnição estava em rondas quando avistou o veículo Jetta envolvido num assassinato na semana passada perto de uma casa de festas, na avenida Beira Rio, em Cuiabá. Ao ser feita a abordagem os militares constataram que o passageiro estava com um mandado de prisão em aberto.

Em revista no veículo, foram encontradas quatro porções de maconha e o documento de identidade do suspeito do homicídio. Também foram encontrados dois celulares novos, ainda nas caixas e sem nota fiscal, além do dinheiro. O condutor alego que os materiais não eram dele, mas de uma outra pessoa.

Ele informou o endereço do quem seria o dono e os militares se deslocaram para lá. Na avenida Jaques Brunini, a equipe localizou o terceiro suspeito fez uma checagem via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Nos registros policiais constou também uma ordem de prisão contra ele.

Dentro da casa os policiais encontraram um celular, três máquinas de cartão, uma balança digital, um tablete de maconha, sete porções de maconha, nove porções de cocaína, nove frascos de sustância anestésica (utilizada na produção de droga) e diversos pinos (embalagem utilizada para armazenar e vender pequenas porções de droga) vazios.

Todos os acusados e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Cuiabá.