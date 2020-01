Ex-presidiário de 21 anos foi morto com cinco tiros, sendo quatro na cabeça e um no peito, na madrugada desta segunda-feira (13), na avenida São Paulo, no bairro Alvorada, próximo a rodoviária, em Lucas do Rio Verde (MT).

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram ter ouvido vários disparos nas proximidades do terminal rodoviário. A PM se deslocou até o local, mas não não encontrou o autor dos disparos.

A mãe da vítima estava caída chorando com cadáver no colo e admitiu aos policiais que o jovem tinha envolvimento com o crime. Porém, não tinha detalhes de suas companhias. A polícia confirmou que a vítima tinha passagens criminais e tinha deixado a cadeia recentemente acusado pelo crime de estupro. A motivação do crime permanece desconhecida e ninguém foi preso.

Facadas

Na madrugada deste domingo (12), no Residencial Glória, em Pontes e Lacerda (MT), um homem morreu atingido por golpes de faca. Há suspeita, de acordo com a Polícia Civil, que a vítima seria líder de uma facção criminosa na região médio oeste do Estado.

Ele era ex-presidiário e foi visto pela última vez no sábado (11) bebendo em um bar da cidade na companhia de outros homens. Depois, todos foram embora por volta das 3h15 na caminhonete da vítima. Os ‘amigos’ não foram encontrados e não houve prisão até o momento. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas, associação criminosa, roubo e estupro.