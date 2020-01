Populares impediram um guincho da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de rebocar motos estacionadas irregularmente na avenida 13 de junho, no Centro de Cuiabá (MT). A confusão, na tarde desta terça-feira (14), terminou em agressão e virou caso de polícia. Vídeos gravados por internautas mostrando parte da viralizaram nas redes sociais.

A Secretaria e o funcionário do guincho que foi vítima de agressão registraram boletins de ocorrência junto à Polícia Militar. A versão oficial é de que o veículo estaria estacionado sobre a calçada e por isso seria rebocado. Os envolvidos devem responder pelos crimes de vandalismo e agressão.

Os vídeos que ganharam as redes sociais, mostram o momento em que um rapaz, nervoso, impede os funcionários do guincho de rebocar sua motocicleta. Ele sobe na carroceria do caminhão e chega a mostras seus documentos.

Populares gritam, apoiando e incentivando o rapaz a retirar sua moto do guincho. Após alguns minutos, outros três homens sobem no veículo e ajudam o rapaz a descer a motocicleta. Um deles dá socos no funcionário do guincho.

Ao PORTAL AGORA MATO GROSSO, a Semob informou que os agentes de trânsito e o funcionário da empresa responsável pelo guincho atuaram em conformidade com as suas funções e com suas atribuições legais.

“As motocicletas removidas estavam estacionadas sobre a calçada, infração considerada grave. A Secretaria e o profissional que foi vítima de agressão registrarão boletins de ocorrência junto à Polícia Militar (PM). Os envolvidos devem responder pelos crimes de vandalismo e agressão”, diz trecho da nota divulgada pela Semob.

As imagens feitas por populares que testemunharam as agressões serão repassadas às autoridades para que a Polícia Civil investigue o caso.