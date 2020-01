Um comerciante de 52 anos acabou ferido por disparo de arma de fogo após uma tentativa de roubo na noite desta quinta-feira (02), no próprio estabelecimento comercial, em Rondonópolis (MT).

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), A vítima estava sentada na frente do restaurante quando foi surpreendida por dois suspeitos por volta de 19h30. Um dos indivíduos estava armado e com a reação do proprietário acabou efetuou dois disparos.

Um dos tiros atingiu e transfixou o braço da vítima, atingindo o tórax e alojando-se no peito. O homem foi socorrido por familiares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas na região, mas ninguém foi preso.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2020.1667