A Polícia Militar apreendeu, na madrugada desta terça-feira (14), oito adolescentes com idades entre 13 e 17 anos, que foram flagrados consumindo bebida alcoólica em uma tabacaria no bairro CPA 2, em Cuiabá (MT). Um funcionário do local também foi detido. Os menores foram entregues ao Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu a denúncia de que menores estavam consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento. Uma equipe se deslocou até a tabacaria e constatou o fato.

Os menores foram encaminhados até o Conselho Tutelar. Já o proprietário da tabacaria, um homem de 27 anos, foi detido e autuado por corrupção de menores.

Enquanto aguardavam a chegada dos pais, junto aos conselheiros tutelares, um dos menores conseguiu fugir do local e não foi mais localizado. O funcionário foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.