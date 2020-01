Dois municípios mato-grossenses registraram pequenos terremotos entre a última sexta-feira (17) e esta segunda-feira (20), conforme registro do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Alguns moradores das duas cidades também fizeram relatos dizendo que sentiram a terra tremer.

No município de Porto dos Gaúchos, o terremoto de magnitude 2,5 graus na Escala Richter foi registrado na sexta-feira (17) enquanto em Barão de Melgaço (MT) o abalo sísmico ocorreu segunda-feira (20) e alcançou o número 3 na Escala Richter.

Não houve danos em residências em ambas as situações, pois de acordo com especialistas no assunto, a intensidade dos tremores registrados é equivalente ao tremor causado por um veículo grande e pesado passando por uma rua.

Conforme o Observatório Sismológico, a população de Barão de Melgaço sentiu o tremor ocorrido entre 6h e 7h. O abalo foi detectado por sete estações que captam os terremotos. Em Porto dos Gaúchos foi captado por 13 estações.

Vale destacar que pequenos terremotos são comuns em algumas cidades de Mato Grosso, principalmente em Porto dos Gaúchos, região conhecida nacionalmente pelos pesquisadores por ter registrado o maior tremor de terra do Brasil, em 1950. Naquela época, o abalo registrado na Serra do Tombador chegou a 6,9 graus.