Dois jovens, ambos de 19 anos, foram conduzidos para 1ª Delegacia de Polícia após tentarem descarregar uma carreta usando Carteira Nacional de Habilitação falsa. A dupla foi detida em um terminal de cargas nesta segunda-feira (20), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), o funcionário da empresa percebeu que havia algo errado ao checar a CNH de um dos suspeitos e perceber que existia o registro de extravio de documento no nome da pessoa que constava no Carteira de Habilitação.

Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada e ao questionar sobre o restante da documentação, houve uma contradição por parte de um dos acusados. O nome que havia nos papeis encontrados dentro do veículo dos suspeitos eram outros.

Diante da situação, a dupla foi conduzida para 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Os indivíduos devem responder pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento particular, dirigir veículo com CNH ou permissão para dirigir categoria diferente.

Na 1ª DP, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar entrou em contato com o verdadeiro dono da Carteira Nacional de Habilitação, o mesmo afirmou que havia perdido o documento.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não teve acesso aos nomes dos envolvidos.