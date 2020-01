Em menos 20 minutos, dois bandidos roubaram dois veículos Corolla na manhã desta terça-feira (21), no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá (MT). O primeiro carro foi abandonado em um posto de combustível. Em seguida, os assaltantes fugiram para o interior do Parque Massairo Okamura, na avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA).

Em seguida, roubaram o segundo carro do mesmo modelo, que usaram para fugir da Polícia Militar, que fazia o cerco aos criminosos.

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla rendeu uma mulher com uma criança em um Corolla e levaram o veículo. A vítima acionou os grupo de WhatsApp que acionaram a PM, e em menos de cinco minutos uma equipe encontrou o carro abandonado em um posto de combustível.

Os bandidos fugiram para o Parque Massairo Okamura e quando uma viatura chegou no local houve troca de tiros e eles continuaram fugindo.

Já nas proximidades do miniestádio do Morada do Ouro, a dupla rendeu dois homens e levou outro Corolla. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) auxiliou nas buscas aos ladrões, mas não houve prisões até a publicação desta matéria.