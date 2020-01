Um homem de 45 anos foi vítima de tentativa de homicídio registrada no final da tarde desta quinta-feira (16), no bairro Jockey Club, em Cuiabá. Dois homens armados chegaram na casa da vítima e fizeram vários disparos de arma de fogo. Um deles acabou baleado durante ação, e acabou preso ao dar entrada em uma unidade de saúde.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada por volta das 18h para atender a ocorrência de tentativa de homicídio. Já no local, os familiares da vítima disseram que ele estava em casa quando foi chamado na porta.

Quando percebeu que algo estava errado, porque viu que um dos homens começou a forçar o portão da frente, ele fugiu pelos fundos da residência. Após acionar a guarnição, as equipes começaram as buscas pelos suspeitos.

Enquanto atendiam a ocorrência na casa da vítima, os policiais foram informados que havia um homem baleado na Policlínica do Coxipó. Eles foram até o local com a vítima, que reconheceu o acusado como autor da tentativa.

Segundo a polícia, o suspeito pode ter sido baleado por engano pelo comparsa durante a ação, ele foi preso e encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá sob custódia.