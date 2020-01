A Secretaria Municipal de Educação informa aos pais que tem vagas disponíveis em dois Centros Municipais de Educação Infantil de Rondonópolis-MT. As matrículas podem ser feitas no departamento de gestão da própria Secretaria, em horário comercial.

Segundo informações da gerente do departamento de educação infantil, Paola Silveira, as vagas são para os CEMEIs do bairro Padre Miguel, e também para a unidade de ensino do Jardim Pindorama.

Inaugurado em outubro do ano passado, o Centro Municipal de Educação Infantil no Residencial Padre Miguel, homenageia o pioneiro do município, Leonese de Pinho Carvalho (in memoriam), e atenderá cerca de 230 crianças de três, quatro e cinco anos. O atendimento será parcial (matutino e vespertino).

Já no bairro Pindorama, a Lei Nº 10.415, de 15 de agosto de 2019, autorizou uma unidade particular, adquirida pela Prefeitura de Rondonópolis, a se transformar em Centro Municipal de Educação Infantil Anterina Miranda de Moraes, mãe do vereador Juary Miranda.

A unidade de ensino do Pindorama também deve receber crianças de três, quatro e cinco anos de idade em 06 turmas. A previsão para o início das aulas é 12 de fevereiro.