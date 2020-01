O período de defeso da Piracema em Mato Grosso ainda segue até o dia 31 de janeiro, porém algumas pessoas tendem a desrespeitar a lei. Somente nos últimos dois dias, mais de 600 quilos de pescado irregular foram apreendidos na região de Rondonópolis pela Polícia Militar Ambiental.

A primeira apreensão aconteceu ontem (27) quando 197 quilos foram apreendidos as margens do Rio Itiquira, já ensacados e prontos para o transporte. Os policiais receberam a denúncia de que havia pessoas praticando pesca predatória no rio e fizeram o patrulhamento fluvial.

Ao notar a presença da polícia, os suspeitos fugiram pelo mato abandonando tarrafas e apetrechos proibidos.

A outra apreensão também ocorrida ontem foi na região de Jarudore, município de Poxoréu, foi de 216 quilos de pescado. Os ocupantes do carro conseguiram fugir, mas um deles foi identificado por uma conta encontrada dentro do carro.

A terceira apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira (28), próximo ao Rio Ponte de

Pedras quando os policiais da Polícia Ambiental tentaram abordar um carro em uma estrada vicinal. Apenas um dos ocupantes foi preso.

No veículo estavam 216 quilos de pescado que foram doados à entidades beneficentes.