Você piscou e Eminem lançou mais um disco de inéditas!

Chegou nesta sexta-feira (17), de surpresa, o novo Music To Be Murdered By. O álbum conta com 20 faixas em 64 minutos de duração, e tem ainda várias participações de grandes nomes da música.

Entre eles estão o falecido Juice WRLD em “Godzilla”, Ed Sheeran em “Those Kinda Nights”, Anderson .Paak em “Lock it Up” e Young M.A. em “Unaccomodating”. Os músicos Royce Da 5’9″, White Gold, Skylar Grey, Black Thought e Q-Tip também estão no trabalho.

Music To Be Murdered By chega menos de dois anos após Kamikaze, lançado em 2018 — o disco também foi lançado de surpresa.

O primeiro single do álbum é “Darkness”, que ganhou um clipe pra lá de afiado. Nele, Eminem aborda o problema da violência armada nos Estados Unidos, fazendo referência ao tiroteio que aconteceu em Las Vegas em 2017. No incidente, um homem tirou a vida de mais de 50 pessoas a partir da janela de um hotel.

Ao fim do clipe, o rapper ainda manda uma mensagem pedindo para que os americanos votem por leis mais severas sobre o assunto.