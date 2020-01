Rondonópolis gerou 67% de empregos formais a mais em novembro de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. As informações são do último relatório divulgado pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com os dados, 2.596 pessoas foram admitidas em novembro de 2019 e 2.381 pessoas desligadas, terminando o período com saldo positivo 215. Em novembro de 2018, 2.238 trabalhadores foram contratados e 2.088 demitidos, fechando o período com saldo positivo 150.

O setor que mais contratou em novembro de 2019 foi o de Comércio, com 889 contratações e 664 demissões, fechando o mês com saldo positivo 225.

O 2° setor que mais contratou foi o de Indústria de Transformação, com saldo positivo 129.

Já o setor que mais desligou funcionários foi o de Construção Civil com saldo negativo 94.

Em novembro de 2018 o destaque também foi para o setor de Comércio que terminou o período com 760 admissões e 600 demissões, terminando o mês com saldo positivo 160.