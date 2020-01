O empresário Marcelo Caldas, dono de uma rede de lojas de informática no Rio de Janeiro, contratou Patrick do Céu, o herói que salvou a vida do menino João Paulo, de 4 anos, após o ataque de um pit bull no Parque Anchieta, no final de dezembro do ano passado.

Dias depois, Patrick foi chamado para uma entrevista e começou 2020 com o pé direito, trabalhando como vendedor, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas. Nós conversamos com os dois.

O rapaz, de 20 anos, pai de uma menina, estava desempregado quando fez a boa ação, que chamou a atenção do empresário Marcelo Caldas. Ele disse ao SóNotíciaBoa que na viu na reação de Patrick todas características que um bom profissional precisa ter.

“Como eu assisti ao vídeo várias vezes… eu identifiquei ali iniciativa [quando ele passando pela rua não pensou duas vezes], coragem [enfrentou um pitbull], perseverança [levou ate o final], inteligência [botou o garoto em cima do carro] e liderança [pediu à babá que fosse buscar ajuda]. E outra coisa não foi planejado… saiu de dentro dele, foi uma reação diante de um fato”, afirmou o empresário.

“As palavras dele me emocionaram”, contou Patrick do Céu ao SóNotíciaBoa.

Patrick vende produtos de informática como cartucho, tinta para impressão, tonner, teclados, mouses, fones de ouvido e cabos, na rede de informática SimaNorte, na unidade do Shopping Uptown, em Jacarepaguá.

E ele revelou que está muito feliz no emprego novo:

“Tá sendo a melhor coisa da minha vida. O que eu mais queria era um trabalho para sustentar a minha filha. O local é bom, o ambiente de trabalho é bom, os colegas são bons… é só vitória”, comemorou.

Elogiado

O chefe e a equipe são só elogios para Patrick.

“Ele começou dia 2, já com carteira assinada, como vendedor. Tem [salário] fixo, prêmio, hora extra e tá trabalhando igual a um leão”, contou Marcelo.

Em poucos dias de emprego o rapaz também conquistou os colegas.

“Ele é uma pessoa muito legal”, disse Juliana, que trabalha com ele na unidade.

“A gerente dele, a Juliana, falou que ele é bem solícito, quando não tem o que fazer, ele pergunta. Tá surpreendendo a equipe. Ele tá conseguindo com êxito desempenhar a função dele”, revelou o empresário.