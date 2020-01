O empresário do ramo de alimentos, Cleyton Holsbach Nunes, 39 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas numa colisão frontal entre um utilitário Honda CRV e um caminhão, no km 798, da BR-163, em Vera (MT). A família voltava do Pará onde tinha ido passar férias quando sofreu o acidente na tarde desta quinta-feira (30).

Uma equipe da Concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia federal, foi acionada às 14h40 para atendimento de uma ocorrência envolvendo um veículo de carga, Volvo FH 460 preta, placa de Matupá, e um automóvel prata, placa de Lucas do Rio Verde (MT).

O homem, esposa e os dois filhos foram socorridos. Entretanto, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O motorista do caminhão não teve ferimentos. A Polícia Civil vai investigar dois veículos invadiu a pista contrária.

Cleyton era dono de uma das mais antigas pastelarias de Lucas do Rio Verde e bastante conhecido no Município.

Tombamento

Também na BR-163, poucas horas antes, uma carreta Volvo que transportava mais de 60 bois vivos tombou e diversos animais ficaram espalhados. O motorista teria tentado desviar de um carro, quando perdeu controle da direção.

O acidente ocorreu no km 852, já próximo a Sinop (MT). De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, a equipe de resgate seguiu até o local, mas o motorista recusou o encaminhamento hospitalar e assinou termo de recusa de atendimento médico. Alguns animais morreram e os que sobreviveram ficaram espalhados pela via.