Era para ser um ensaio fofo ao lado do cachorro, mas as fotos não acabaram bem. A argentina Laru Sanson divulgou uma sequência de imagens em que aparece sendo mordida no rosto.

A jovem tentava abraçar o animal de estimação de um amigo e aproximou demais o rosto. “Sessão de fotos com Kenai dá errado”, escreveu nas redes sociais.

Laru tomou dezenas de pontos e contou que não guarda nenhum rancor pelo ataque. “Ele ficou intimidado, é um cachorro que nunca mordeu ninguém, ele tem 10 anos, é um pouco velhinho. Foi uma reação dele, ele se sentiu invadido”, finalizou.