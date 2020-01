Em virtude das falhas ocorridas na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá um prazo maior do que o anunciado no cronograma inicial do programa, que encerraria dia 24. Portanto, agora as inscrições estão abertas desde esta terça-feira (21) até o próximo domingo, dia 26.

De acordo com o chefe da pasta de educação, Abraham Weintraub, os erros em quase seis mil provas ficaram concentrados nas cidades de Alagoinhas, Ituiutaba, Iturama e Viçosa, localizadas nos estados da Bahia e em Minas Gerais. Em outras localidades brasileiras, foram registrados casos isolados.

A equipe de técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) atribuiu o erro nos resultados à falha da gráfica responsável pela impressão do exame. Segundo a justificativa oficial divulgada pelo Inep, os gabaritos não foram corretamente associados à prova de referência, o que gerou a inconsistência nas notas.

“Ao tomar conhecimento da inconsistência, atuamos com transparência e agilidade. Acionamos, imediatamente, a gráfica e o consórcio aplicador para identificação da origem do ocorrido. Montamos uma força-tarefa para que todas as providências fossem tomadas sem prejuízo a qualquer participante e ao cronograma do Sisu”, esclarece o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

Após a correção dos gabaritos, as inscrições para o programa Sisu seguem normalmente, atendendo ao novo prazo, mantendo as regras já estabelecidas.

*Com informações do Inep