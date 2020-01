Ingredientes

1 kg de peixe em postas

1 limão

Sal a gosto

Farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar peixe

1 cebola grande em rodelas

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

1 tomate grande

1 maço de coentro

3 limões

Azeite a gosto

1 litro de leite de coco

Pimenta-do-reino

Modo de preparo

1 Lave o peixe, tempere com limão e sal, passe na farinha de trigo e frite.

2 Em uma panela, arrume em camadas as rodelas de cebola, tomate e pimentão, coloque uma camada de peixe, cubra com suco de limão e azeite. Repita as camadas, terminado com cebola, tomate, pimentão e, por último, o leite de coco.

3 Coloque para ferver e depois é só servir com um arroz.