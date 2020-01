Em um esforço coletivo, os vereadores de Cuiabá abriram mão de apresentar emendas individuais a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, para propõe uma emenda coletiva em prol dos portadores de dislexia, deficiência, bem como transtornos globais do desenvolvimento e alas habilidades.

No total, foram destinado R$ 1,5 milhão para qualificação e ampliação do atendimento da educação inclusiva dessas pessoas, garantindo o seu direito a educação.

O recurso é oriundo de remanejamento orçamentário. Ele foi retirado da Secretaria de Comunicação, onde seria investido em divulgação institucional.

A emenda foi assinada pelos 25 vereadores e atende a um pleito da Associação Mato-Grossense de Dislexia. Isto porque, as dificuldades de aprendizagem dos estudantes portadores deste transtorno são perceptíveis na rede de ensino, pois é recorrente a desatenção, alterações do comportamento, e complexidade compreensão do texto lido e da linguagem matemática.

A dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica e caracterizada pela dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração.

Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e podem ocorrer em qualquer idade, afetando outras habilidades cognitivas, segundo definição adotada pela Internacional Dislexia Associatio (IDA) e pelo National Institute of Child HealthHuman Development (NICHD).