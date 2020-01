As perspectivas iniciais indicam que o ano de 2020 será melhor do que 2019, em virtude dos ajustes nas contas públicas que foram realizados recentemente. Além disso, com a inflação controlada e a taxa de juros em nível historicamente baixo, paira no mercado um ambiente propício para investimentos e aumento do emprego e da renda.

Com isso, os agentes esperam que o consumo interno aqueça, estimule as cotações dos derivados do leite, alivie a pressão sobre as margens da indústria e resulte em melhores preços aos pecuaristas.

No comércio internacional o setor espera um incremento no volume exportado brasileiro, tendo em vista os acordos bilaterais que foram realizados recentemente e podem auxiliar a enxugar a oferta interna e promover, ao menos em parte, sustento aos preços em todos os elos.

Já para Mato Grosso, o Imea estima uma leve queda de 0,59% na captação, sendo reflexo do poder de compra limitado dos produtores, por causa do aumento nos custos

com suplementação, bem como em virtude dos bons preços pagos na pecuária de corte, que pode levar os produtores a descartar matrizes e/ou focar na cria de bezerros.

Todavia, caso o consumo das famílias matogrossenses se recupere ao ponto de promover reajustes nas cotações da cadeia, os pecuaristas podem ser

estimulados a elevar sua produção.