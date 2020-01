A Estação Bispo Dom José, inaugurada há 21 dias no centro de Cuiabá, foi alvo de criminosos que invadiram o ponto de embarque de usuários de transporte coletivo e furtaram uma TV instalada no local para mostrar os itinerários e as linhas do transporte coletivo.

Conforme informações policiais, a invasão foi registrada durante a madrugada desta quarta-feira (8). A situação só foi percebida por volta das 4h50 quando uma funcionária chegou ao local, encontrou a porta arrombada e acionou a Polícia Militar.

Além de uma televisão de 50 polegadas que foi furtada, houve tentativa de cortar a fiação elétrica. Os suportes onde o equipamento ficava instalado também foram danificados. Rondas foram feitas na região, mas nenhum suspeito pelo crime foi localizado.

A Estação Bispo foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 2019 e de acordo com a Prefeitura da Capital, pelo local circulam diariamente cerca de 12 mil passageiros que utilizam as 32 linhas de ônibus com destino às regiões do CPA e Coxipó.

Na semana passada, a invasão foi na Estação Alencastro, bem ao lado da Prefeitura de Cuiabá. À ocasião, dois ladrões invadiram a estrutura durante a madrugada do dia 1º e furtaram duas televisões. Na manhã do dia seguinte a Polícia Militar prendeu o ladrão Pedro Augusto dos Santos Gomes, 32 anos, que confessou ter furtado as TVs junto com um comparsa.