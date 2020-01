A tabela de jogos do Campeonato Mato-grossense de 2020 foi divulgada pela Federação Matogrossense ainda no ano passado. Dez equipes disputarão a competição: Araguaia, Cuiabá, Dom Bosco, Luverdense, Mixto, Nova Mutum, Operário Várzea-grandense, Poconé, Sinop e União. O estadual começa na próxima semana, 21 de janeiro, uma terça-feira, com quatro jogos.

Aqui em Rondonópolis, o União deve receber a equipe do Mixto, às 20h10, no Estádio Luthero Lopes. Porém, a reforma do estádio municipal não está 100% concluída. E claro, essa situação preocupa o presidente do Clube, Edicarlos Olegini.

“Há muitos meses, a diretoria do União vem cobrando agilidade nesta obra por parte da Prefeitura. Porém, 2020 chegou e a reforma ainda não foi concluída. Estamos bastante preocupados, afinal de contas, o União precisa de seus torcedores e recebe-los com o Estádio em obras é extremamente desagradável. A nossa preocupação também se estende aos profissionais da imprensa, que mais uma vez não terão onde trabalhar com dignidade”, disse o presidente.

Outra situação que está tirando o sono da diretoria do União é quanto aos laudos que são emitidos pelos órgãos de segurança. “ Para que o estádio possa receber competições, são exigidos quatro laudos, sendo: Corpo de Bombeiros, Engenharia, Vigilância Sanitária e Polícia Militar. Ainda não temos o laudo da PM, ao qual autoriza o Luthero Lopes a receber competições. Por mais que não seja uma obrigação da diretoria do clube, e sim da Prefeitura, estamos correndo atrás desse documento para que a partida possa acontecer”, explicou Edicarlos.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer afirmou que toda a obra da parte de baixo do estádio, que inclui gramado, vestiários e parte hidráulica será concluída até dia 20 de janeiro.

O restante da obra, que engloba a reforma das cabines da imprensa, deverá ficar pronto até o dia 4 de fevereiro. Ainda de acordo com as informações, obra de reforma do estádio começou em 31 de dezembro de 2018 e o valor do contrato com os aditivos está em cerca de R$ 958 mil.

Confira os demais confrontos da 1ª rodada:

Sinop x Araguaia – Terça-feira (21), às 20h10 / Estádio Gigante do Norte

Luverdense x Dom Bosco – Terça-feira (21), às 20h10 / Estádio Passo das Emas

Operário x Poconé – Terça-feira (21), às 20h10 / Estádio Dito Souza

Cuiabá x Nova Mutum – Quarta-feira (22), às 20h30 / Arena Pantanal

O campeão e vice do Mato-grossense de 2020 garantem vaga na Copa do Brasil e Série D, em 2021.