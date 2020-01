O órgão responsável pela liberação de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) aprovou no início da semana o uso de um medicamento como um novo tratamento de manutenção para o câncer de pâncreas em estágio avançado.

O medicamento Lynparza, que já era usado nos tratamentos de câncer de mama e ovário, é indicado para pacientes com uma mutação genética específica cujo câncer se espalhou para além do pâncreas e cuja doença não se agravou após pelo menos 16 semanas de quimioterapia.

A aprovação segue a recomendação do Comitê Consultivo de Drogas Oncológicas do FDA e baseou-se nos resultados de um estudo clínico publicado na revista científica “The New England Journal of Medicine”.

O estudo foi feito com 154 pacientes no perfil determinado. Os resultados mostraram que o Lynparza quase dobrou o tempo em que pacientes com câncer pancreático metastático viveram sem progressão da doença.