Anitta e Pabllo Vittar vão escrever mais uma página da história da música. As duas artistas foram anunciadas nesta sexta-feira (3) como atrações do Coachella, um dos mais importantes festivais do mundo. O evento acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, em abril e as duas estão programadas para o palco principal da festa.

Nas redes sociais, a notícia sobre um possível reencontro das duas no palco deixou os fãs das cantoras enlouquecidos. Isso porque Pabllo e Anitta eram amigas, estouraram no país com o hit Sua Cara, mas brigaram e não se falaram mais.

Recentemente, elas já vinham dando sinais sobre uma possível reconciliação, com ambas dizendo que não tinha nada contra a outra. Elas inclusive voltaram a se seguir nas redes sociais, dando indícios que o fim da briga pode estar perto. Há quem aposte que a paz será selada com um feat de Sua Cara durante o Coachella. Mas há também quem acredite em mais rivalidade.