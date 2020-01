Inconformado com a separação, ex-marido invade residência e ameaça de morte mãe e filha. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Pedra 90, em Cuiabá (MT). O suspeito estava em posse de um facão quando arrombou o portão, invadiu o imóvel e ameaçou as vítimas.

Segundo as informações da Polícia Militar, as vítimas disseram que o acusado desceu do carro com o facão em mãos dizendo que mataria todo mundo que estava no local. Elas começaram a gritar por socorro e conseguiram que vizinhos acionassem a PM.

Quando os policiais chegaram o homem já havia fugido do local. A mulher de 51 anos disse à polícia que está separada do suspeito, mas que ele não aceita o fim do relacionamento.

O acusado foi localizado em sua residência, no bairro Voluntários da Pátria, bastante exaltado e segurando o facão usado para fazer as ameaças. Ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá para as providências que o caso requer.