A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 20 anos, encontrado na manhã desta terça-feira (28), com parte da cabeça “estourada” por tiros de uma espingarda calibre 12, no município de Nobres (MT). O corpo estava de bruços na estrada do Pindura e parte da massa encefálica também estava espalhada pela via.

De acordo com a Polícia Civil, populares acharam o corpo por volta das 7h25 e acionaram a Polícia Militar. No local, foram encontrados vários cartuchos de munição calibre 12 próximo ao corpo.

O nome da vítima não foi divulgado. Mas de acordo com informações policaiis, o jovem tinha sete passagens criminais, por tráfico, associação criminosa e tentativa de homicídio.

Até a publicação desta matéria ninguém tinha sido preso e nenhuma testemunha tinha se apresentado à Polícia Civil para auxiliar na investigação. O corpo foi encaminhando ao Instituto Médico Legal (IML) e a PJC continua investigando o homicídio.