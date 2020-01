A Polícia Civil investiga a morte do ex-vereador, e atual suplente de vereador, Nivaldo Gomes de Souza, conhecido como Nivaldo do Posto, 62 anos. O idoso foi executado com três tiros, sendo dois na cabeça e um no tórax, no final da tarde desta quarta-feira (8), no Centro Histórico de Arenápolis (MT).

De acordo com a Polícia Civil, Nivaldo estava em um Fiat Strada e parou para conversar com uma mulher. Momento em que um veículo de cor branca, modelo não identificado, ocupado por duas pessoas parou ao lado de Nivaldo e o passageiro sacou a arma e disparou três tiros. O ex-vereador morreu na hora e a mulher que conversava com ele desapareceu.

De acordo com a polícia a mulher é procurada. Ela pode ter sido usada como “isca”. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do crime para a chegada da Perícia Oficial e de Identificação Técnica (Politec) e também da Polícia Civil.

Nivaldo Gome chegou a assumir uma cadeira da Câmara de Vereadores durante licença médica da vereadora Yvone Medeiros.